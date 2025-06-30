Girne Belediyesi'nin, sokak hayvanlarının nüfus kontrolü ve sağlığı amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında kısırlaştırdığı köpek sayısı bin oldu.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Müdür Muavini Naile Soyel yaptığı açıklamada, Girne’de sokak hayvanlarının hem sağlıklı hem de güvenli bir ortamda yaşamaları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Soyel, “Kısırlaştırma, hem sokak hayvanlarının refahı hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.