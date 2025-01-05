Hükümetin, Toplu İş Sözleşmesi ile Grev ve Referandum Yasası Tasarısı'nı geri çekeceğini ve hayat pahalılığı alma hakkını düzenleyen yasa tasarısını askıya alacağını açıklamasının ardından genel grevlerini askıya alan sendikalar, yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Gelişmelerle ilgili sendikaların değerlendirmelerini yapacağı basın toplantısı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) binasında saat 12.00’de yapılacak.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Sendikalar adına yaptığı açıklamada, mücadelelerinin ardından hükümetin 2 tasarıyı geri çektiği ve 1 tasarıyı askıya aldığını hatırlatarak, yasa tasarılarına karşı ortaya konulan toplumsal iradenin, örgütlü mücadelenin ve birlikteliğin bir kazanımı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Vatandaşın fakirleştirilmesine karşı refah düzeyinin yükseltilmesine, yalnızlaştırılmaya çalıştırılmasına karşı örgütlenmesine, varlığımızın tehdit edilmesine karşı kültürümüze, kimliğimize, toplumsal haklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta genel grev düzenlenmişti

Sendikalar, hükümetin, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile Hayat Pahalılığı Alma Hakkı Yasası’nda yapmak istediği değişikliklere karşı 26-27 Aralık tarihlerinde iki gün genel greve gitmişti. Grev süresince Cumhuriyet Meclisi önünde eylemler düzenlenmişti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın, tasarıların geri çekileceği ve askıya alınan düzenlemeyle ilgili sendikalarla uzlaşma sağlanacağı açıklamasının ardından, sendikalar grevlerini askıya aldığını duyurmuştu.