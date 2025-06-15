Gençlik Federasyonu heyeti Azerbaycan ziyaretini tamamlayarak, ülkeye döndü.

Gençlik Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, heyetin, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın davetiyle, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sekretaryası koordinasyonunda 11-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen “Lenkaran – Türk Dünyası Gençlik Başkenti 2024” kapanış etkinliklerine katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, heyette, Federasyon Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan, Genel Başkan Yardımcısı Nesrin Yüceulaş, Gençlik Federasyonu Dış İlişkiler Sekreteri Doruk Günalp, İskele Gençlik Derneği Başkanı Ali Devecioğlu, Güzelyurt Gençlik Derneği Başkanı Açelya Bulancak ve Gençlik Federasyonu Sağlık Komisyonu Üyesi Didem Gökçebel’in yer aldığı belirtildi.

Federasyon Başkanı Özbilgehan’ın, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Indira Hajiyeva ile TDT Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov’un katılımıyla düzenlenen “Gönüllülükte Yeni Dönem: Değerler ve Eğilimler” başlıklı panelde konuşma yaptığı ifade edilen açıklamada, Özbilgehan’ın Kuzey Kıbrıs’ta yürütülen gençlik gönüllülüğü çalışmalarını aktararak, gençlerin ülke gençlik politikalarına katılımının önemini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, etkinlik kapsamında 2025 TDT Gençlik Başkenti olarak belirlenen Kazakistan’ın Almatı şehrine devir teslim töreninin de gerçekleştirildiği bildirildi.

Etkinliğe aracılık eden ve uçak biletlerini karşılayan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na, katılım sürecine ilişkin diplomatik işlemleri yürüten KKTC Dışişleri Bakanlığı'na ve KKTC Bakü Temsilciliği'ne teşekkür edilen açıklamada, ev sahipliği için Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığına ve koordinasyon desteği için TDT Genel Sekreterliğine memnuniyet ifade edildi.