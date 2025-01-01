Süper Lig'deki İskele temsilcisi DND Larnaka Gençler Birliği Futbol A Takımı, 2025 yılı hazırlıkları kapsamında kampa giriyor. Kamp, 5-8 Ocak tarihlerinde Girne Acapulco Resort Hotel'de gerçekleştirilecek.

Bahtıkara'nın ekibi tamam

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, yeni teknik direktörü Evren Bahtıkara liderliğinde teknik ekibini tamamladı. Teknik heyette şu isimler yer alıyor:

Kemal Okta / Yardımcı Antrenör

Kemal Sanıver / Kondisyoner

Mehmet Kabasakal / Kaleci Antrenörü

Evren Bahtıkara ve ekibi, takımın performansını artırmak ve başarılı sonuçlar elde etmek için yoğun bir çalışma programı uygulayacak.

Hazırlık Maçları

Takım, kamptan hemen sonra 10 Ocak ve 14 Ocak tarihlerinde hazırlık maçları ile ikinci devre hazırlıklarına devam edecek. İlk maç, 10 Ocak'ta Mağusa Türk Gücü (MTG) ile oynanacak.