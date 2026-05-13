Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye üniversitelerin katılımıyla düzenlenen “8. USARGames 2026 Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları”, önceki akşam kapanış ve ödül töreniyle tamamlandı.

KKTC ve Türkiye’den toplam 22 üniversitenin arama-kurtarma ekiplerinin dört gün boyunca afet senaryolarına dayalı etaplarda mücadele ettiği organizasyonda, Marmara Üniversitesi birinci, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ikinci, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, yarışma parkurlarını en iyi derecelerle tamamlayan ekip liderlerine ise başarı belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, USARGames 2026 süresince çekilen görüntülerden oluşan kısa film gösterimi yapıldı; dereceye giren üniversitelerin bayrakları göndere çekildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, törende yaptığı konuşmada, organizasyonun mevcut alanı aşacak büyüklüğe ulaştığını ifade ve gelecek yıllarda daha geniş katılımla devam edeceğine inandığını söyledi.

Oyunların yalnızca ekiplerin birbiriyle kaynaşmasını sağlayan bir etkinlik olmadığını belirten Başçeri, afet anlarında ne yapılacağını bilen bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Başçeri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile AFAD iş birliğinde çeşitli projelerin yürütüldüğünü söyledi.

Törende bunun ilk örneklerinden birinin görüldüğünü ifade eden Başçeri, KKTC’nin farklı bölgelerinde afet anlarında kullanılmak üzere konteyner kentler kurulmasına yönelik hazırlıklar yapıldığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu çalışmalara gerekli desteği vermeye devam edeceğini kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban da, gençlerin bu organizasyon sayesinde afet yönetiminin müdahale aşamasındaki uygulamaları doğrudan tecrübe etme fırsatı bulduğunu belirterek, 2016 yılında ilki düzenlenen oyunların her geçen yıl büyüyerek binlerce öğrencinin katıldığı önemli bir etkinliğe dönüştüğünü kaydetti.

Oyunlar boyunca ülkede misafir edilen öğrencilerin kazandıkları bilgi ve beceriler sayesinde kendi ülkelerinde yaşanabilecek acil durumlarda müdahale ekiplerine destek sağlayabileceklerini belirten Balaban, organizasyonun aynı zamanda KKTC’nin tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti.

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanı Musa Oytun da oyunların yalnızca bir yarışmanın sonu değil, arama-kurtarma gönüllülerinin emeklerinin taçlandırıldığı anlamlı bir buluşma olduğunu söyledi.

Gençlere hitaben konuşan Oytun, katılımcıların artık yalnızca yarışmacı değil, birer arama kurtarmacı olduğunu belirterek, oyunlar boyunca sıcak hava ve zorlu şartlar altında büyük özveriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Katılımcıların artık bir cana dokunabilmenin anlamını bilen insanlar olduğunu ifade eden Oytun, gençlerin ülkelerine ve şehirlerine döndüklerinde disiplinli şekilde görev yapacaklarına inandığını dile getirdi.