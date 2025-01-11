Nijerya’nın Jigawa eyaletinde yapılan bir düğünde gelin konuklara ikram edilen yemeğin içine zehir attı.

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı, Damadın en yakın arkadaşı hayatını kaybetti. Damadın da durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olaya şahit olanlar, gelinin eyleminin kişisel kan davasından kaynaklanmış olabileceğini paylaştı. Olayı doğrulayan Eyalet Polisi ise bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

PARALARI ALDI KAÇTI

Nijerya’da ölümle biten düğün dışında bir başka tuhaf düğün de Hindistan’da yapıldı.

40 yaşındaki damat Kamlesh Kumar, ilk eşini kaybettikten sonra ikinci kez evleniyordu.

Çiftçi olan Kamlesh, eşini bulmak için arabuluculuk yapan kadına 350 dolar komisyon ödedi. Müstakbel gelin annesiyle birlikte tapınağa geldi. Kamlesh ve ailesi kadına mücevherler ve güzellik ürünleri hediye etti. Düğün masraflarını da üstlendi.

İddiaya göre, ritüeller başladığında gelin tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi. Ancak aradan geçen zamanda gelin bir daha geri dönmedi.

Gelinin Mücevherleri ve nakit paraları yanına alarak ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Gelinin annesi de tapınaktan ayrılmıştı.

Dolandırıldığını sonradan anlayan Kamlesh gelinden şikayetçi olmadı.