Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek sezonun son turnuvası 2024 Hitachi Masters Cup 21-28 Aralık 2024 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek.

KKTF 2024 Hitachi Masters Cup 10 yaş kız/erkek, 12 yaş kız/erkek, 14 yaş kız/erkek, 16 yaş kız/erkek ve (13+)Büyük kadın/erkek kategorilerindeki ilk 8 sırada yer alan oyuncuların en fazla iki kategoriye katılımı ile oluşuyor.

Kategorilerde ilk 8 de yer alan tüm oyuncular ve İlk 8 den sonra gelen yedeklerdeki oyuncular puan sıralamasına göre turnuvaya katılmaya hak kazanacaklardır.

KKTF 2024 Hitachi Masters Cup için 19 Aralık 2024 Perşembe gününe kadar E-KKTF den kayıt yapılmaktadır.

Kayıtlar sonucunda kategorilerinde en yüksek puanlı ilk 8 oyuncu 20.12.2024 de gerçekleşecek kura çekimine katılmaya hak kazanacaktır.