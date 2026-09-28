Geleceğin dünyasında teknoloji yalnızca kullanılan bir araç değil, yeni fikirlerin ve çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayan güçlü bir üretim alanı olarak öne çıkıyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin hayata geçirdiği NEXIS de çocukları bu dünyanın içine dahil ederek teknolojiyle tanışmalarını, kendi fikirlerini geliştirmelerini ve öğrendiklerini uygulamaya dönüştürmelerini amaçlıyor. “NEXIS” adı da programın temel yaklaşımını yansıtıyor. Near East, Xploration, Innovation ve STEAM kavramlarından oluşan isim; keşif, yenilik ve disiplinler arası öğrenme anlayışını bir araya getiriyor.

Robot tasarımı ve teknik modelleme, blok tabanlı programlama ve Arduino ile drone teknolojileri alanlarında uygulamalı eğitimler sunan NEXIS, çocukların teknoloji alanındaki meraklarını üretim deneyimiyle buluşturuyor. Eğitimlerde öğrenciler, farklı teknolojik sistemleri tanırken aynı zamanda tasarım ve proje geliştirme süreçlerine dahil oluyor. Böylece teknoloji yalnızca anlatılan bir konu olmaktan çıkarak öğrencilerin deneyimleyerek öğrendiği bir alana dönüşüyor.

Geleceğin teknoloji takımlarında yerlerini alacaklar!

Haftada iki gün düzenlenecek NEXIS eğitimleri, salı ve perşembe günleri 16.00–17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Programla öğrencilerin teknoloji alanındaki meraklarını desteklemek, üretme becerilerini geliştirmek ve onları geleceğin teknolojilerine hazırlamak hedefleniyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, NEXIS ile çocukları “Öğren, Tasarla, Üret!” yaklaşımı etrafında buluşturarak, geleceğin teknoloji takımlarında yer alacak yeni nesil üreticilerin gelişimine katkı sunuyor.

Eğitimler salı ve perşembe günleri!

NEXIS eğitimleri, Salı ve Perşembe günleri 16.00–17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Program, çocukların teknolojiye yönelik ilgilerini desteklerken problem çözme, yaratıcılık, tasarım ve üretim becerilerini geliştirmelerine de katkı sunuyor. “Öğren, Tasarla, Üret!” yaklaşımıyla ilerleyen NEXIS, öğrencileri geleceğin teknoloji dünyasını keşfetmeye ve kendi fikirleriyle bu dünyanın bir parçası olmaya davet ediyor.

Anna Günsel: “Çocuklarımızın teknolojiyi yalnızca kullanan değil, üreten bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, NEXIS Programı’nın çocukların merak duygusunu teknolojiyle buluşturan uygulama odaklı bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, “Çocuklarımızın teknolojiyle erken yaşta tanışmalarını önemsiyoruz. Ancak bundan daha önemlisi, teknolojiyi yalnızca kullanan değil; nasıl çalıştığını sorgulayan, kendi fikirlerini geliştiren ve bunları ürüne dönüştürebilen bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. NEXIS’i de bu anlayışla hayata geçirdik” dedi.

Robot tasarımından programlamaya, Arduino’dan drone teknolojilerine uzanan eğitimlerin çocuklara farklı üretim alanlarını deneyimleme fırsatı sunduğunu ifade eden Günsel, “Bir çocuğun kendi tasarladığı robotu hareket ettirmesi, yazdığı kodun sonucunu görmesi ya da geliştirdiği bir fikri çalışan bir modele dönüştürmesi çok değerli bir öğrenme deneyimi. NEXIS’te çocuklarımızın merak etmelerini, denemelerini, hata yapmalarını ve yeniden deneyerek çözüm üretmelerini teşvik ediyoruz. Çünkü geleceğin teknoloji takımlarında yer alacak gençlerin temellerinin bugünden atıldığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.