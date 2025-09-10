Gazimağusa’da bugün saat 14.00 sıralarında bir inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.

Dört ani ölüm
Dört ani ölüm
İçeriği Görüntüle

Gazimağusa’da Narlık Sokak üzerinde yapımı devam etmekte olan inşaatın birinci katının damına beton dökümü yapıldığı sırada kalıp iskelesi çöktü.
Olayın ardından Sivil Savunma Teşkilatı Arama-Kurtarma Birimleri ile İtfaiye ekipleri bölgeye intikal etmiş ve arama-kurtarma çalışmaları başlatılarak, keşif çalışması sonucunda inşaatta mahsur kalan çalışanlar kurtarıldı.

Gazimağusa Kalıp Çöktü

Olay sırasında ilk tespitlere göre herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Olayın meydana gelmesi sonrasında, Polis, Polis İtfaiye, Sivil Savunma Gazimağusa Belediye ve Çalışma Dairesi ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam etmekte.