Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada hükümete en kısa sürede gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Topaloğlu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının 15 Eylül Pazartesi günü başlayacağını ve 700’ü aşkın Kar-İş üyesinin yaklaşık 850 araçla Millî Eğitim Bakanlığı’na normal güzergâhların dışında hizmet vereceğini belirtti .

-“Dört kez akaryakıt zammı yapıldı”

Son düzenlemeden bu yana asgari ücrete artış yapıldığını, akaryakıta 4 kez zam geldiğini ve giderlerin büyük kısmının döviz üzerinden olduğunu da ifade eden Topaloğlu, belirsizliğin sektörde çalışanları zor durumda bıraktığını kaydederek hükümete en kısa sürede belirsizliği ortadan kaldıracak adımlar atma çağrısında bulundu.

Topaloğlu, meslektaşlarına da seslenerek, “Bu süreçte belirsizliğin ortadan kalkması ve haklarımızın korunması için hep birlikte hareket etmeliyiz. Dayanışma ve ortak mücadele hem taşımacılık sektörünün hem de meslektaşlarımızın yararına olacaktır.” dedi.