Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokole Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Halk Otobüsleri İşletmeleri Ltd. Direktörü Pulat Zorlu imza koydu.

Gazimağusa'da toplu taşıma sistemine "yeni bir soluk getireceği" belirtilen Esnek Toplu Taşıma Sistemi, haftanın belirli günleri 5 hatta faaliyet gösterecek.

Toplu taşımanın faaliyete geçeceği hatlar; Suriçi-DAÜ arası, Perşembe Pazarı-Şehiriçi, Perşembe Pazarı-Maraş olmak üzere Perşembe Pazarına 2 farklı hat ve Palm Beach-Derinya-Maraş arasında plajlara yönelik taşımacılık şeklinde olacak. Esnek Toplu Taşıma Sistemi bu hafta itibari ile faaliyete geçecek.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, toplu taşıma sisteminin kentte ulaşımı kolaylaştıracağını belirterek, hizmetin hayırlı olmasını diledi.

Uluçay, “Yeni toplu taşıma düzenlememizle halkımıza daha hızlı, konforlu ve erişilebilir bir ulaşım imkanı sunacağız. Bu sistemle birlikte Gazimağusa'da toplu taşıma daha dinamik ve pratik hale gelecek” ifadelerini kullandı. Uluçay, ayrıca, sistemin geliştirilip kentte örnek, kalıcı bir toplu taşıma sisteminin yer edinmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Yeni uygulamaya göre hatlar ve otobüs saatleri şöyle:

"Hat 1: Palm Beach - Glapsides Hattı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Palm Beach'ten başlayıp Glapsides'te sona erecek. Güzergah: Palm Beach, Canbulat Kapısı, Karakol Mahallesi, Sulu Çember, DAÜ Çemberi, Hastane Çemberi, Glapsides Park Yeri. Sefer saatleri: 10.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.30'da hareket edip, 11.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'de geri dönüş yapacak.

Hat 2: Suriçi - DAÜ Hattı. Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri Othello Kalesi başlangıç noktası, Anıt, Hurmalı Çember, Nehir Caddesi, Hastane Çemberi, Sulu Çember, Karakol Mahallesi ve yeniden Suriçi Othello Kalesi güzergahında işleyecek. Sefer saatleri: 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 ve 22.00 (Cuma ve Cumartesi ek seferler 23.00 ve 00.00).

Hat 3: Perşembe Pazarı - Şehiriçi Hattı. Perşembe günleri terminalden başlayarak, China Bazaar, Çanakkale Mahallesi, Hurmalı Çember, Sosyal Konutlar, Gülseren, Karakol Mahallesi, Sulu Çember, Topçu Bulvarı ve yeniden terminal olarak işleyecek. Sefer saatleri: 08.30, 10.30, 14.30 ve 16.30.

Hat 4: Perşembe Pazarı - Maraş Hattı. Perşembe günleri terminalden başlayarak, Anıt, Canbulat Mahallesi, Lala Mustafa Paşa Mahallesi, Harika Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Zafer Mahallesi, Pertev Paşa Mahallesi, Piyale Paşa Mahallesi, Anıt ve yeniden terminal güzergahında işleyecek. Sefer saatleri: 08.30, 10.30, 14.30 ve 16.30.

Hat 5: Palm Beach - Derinya - Maraş Hattı. Cumartesi ve Pazar günleri, Palm Beach'ten başlayarak, Anıt, Piyale Paşa Mahallesi, Pertev Paşa Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Harika Mahallesi, Lala Mustafa Paşa Mahallesi, Derinya, Lala Mustafa Paşa, Canbulat Mahallesi ve yeniden Palm Beach güzergahında işleyecek. Sefer saatleri: Palm Beach hareket: 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 ve 20.00. Derinya hareket: 10.10, 14.10, 16.10, 18.10 ve 20.10."