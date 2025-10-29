Yurtsever Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102’inci yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GAÜ'nün, cumhuriyetin hedef ve ilkelerinden sonsuz ilham aldığını kaydeden Yurtsever, "Ulus olabilmenin erdemini, kendi coğrafyamızda, kurumsal refleksimizde taşıyoruz. Öncülüğümüzün tam hâkimiyetinde 40 yıldır gururla barındırdığımız bu refleks, cumhuriyetimiz gibi ölümsüzdür” dedi.

Cumhuriyetin kuruluşunu onurla, gururla ve coşkuyla kutladıklarını kaydeden Yurtsever, “Bağımsız ulus, bilinç ve aidiyet duygusunun en yüksek haline, cumhuriyet ile taçlanmış bu paha biçilmez değere, Atatürk'ün manevi mirası olarak nitelendirdiği 'akıl ve bilim' envanterine GAÜ ile katkıda bulunabilmekten kendi payımıza büyük onur duyuyoruz” dedi.

Yurtsever, Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanları, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Yurtsever, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102’inci yıl dönümü dolayısıyla dün GAÜ Rektörlüğü önünde resmi bir tören de gerçekleştirildiğini belirtti ve törende Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin de okunduğunu vurguladı.