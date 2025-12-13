Girne - Güzelyurt ana yolunda Barış Ağca’nın ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan alkollü sürücü Emirhan Yürük, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, Yürük'ün ayrıca tahliye olduktan sonra 1 yıl ehliyetine el konulmasına karar verildi.

Yürük'ün neden olduğu kaza, 25 Mart 2024 tarihinde, 02.30 sıralarında Girne - Güzelyurt Anayolu'nun Lapta oteller bölgesi mevkisinde meydana gelmişti.

Kaza sırasında 172 mlgr alkollü olduğu tespit edilen Emirhan Yürük, karşı şeride geçerek, 18 yaşındaki Zeynep Kartal'ın kullandığı araca çarpmıştı.

Yürük’ün çarptığı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Barış Ağca kazada yaşamını yitirmiş, sürücü Kartal yaralanmıştı.

Zanlı aleyhine getirilen davaları kabul etti.

Mahkeme kararını okuyan yargıç, ölümlü trafik kazalarının 7 yıla kadar hapis öngördüğünü ve bu tür suçların yaygınlaştığını söyledi.

Yargıç, sanığın suçu bilinçli olarak işlemese de alkollü şekilde direksiyona geçtiğini ve karşı şeride geçerek aracın önünü tıkadığını belirtti.

Güzergahın aydınlık, yolların kuru olduğunu hatırlatan yargıç, kazanın çevresel faktörlerden kaynaklanmadığını açıkladı.

Sanığın ifadesinde "Lapta'da iki bira içtim ve süratli değildim." yönündeki ifadesine değinen yargıç, sanığın 60 km hız sınırı olan yolda 110 km ile gittiğini ve hızını düşürmediğini söyledi.

Karşı araçtaki sürücünün ehliyeti olmadığını ancak bunun kazaya sebebiyet vermediğini ifade eden yargıç, sanık aleyhine 8 ayrı dava olduğunu söyledi.

Sanığın 20 yıla yakın KKTC'de yaşadığı ve 32 yaşında olduğunu belirten yargıç, sanığın avukatı aracılığıyla "özür dilediğini" ve "pişman olduğunu" kaydetti.

Sanığın kaza sonrası, kız arkadaşının kendisini terk ettiğini ve bazı işletmelerinin kapandığını söyledi.

Mahkeme, sanığı "ölümlü trafik kazası" suçundan 4 yıl, "alkollü araç kullanmaktan" 1 yıl, "seyrüsefersiz araç kullanmaktan" ise 6 ay hapse mahkum etti.