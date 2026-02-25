Norveç ekibi Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu play off turu rövanşında Inter'e konuk oldu.
Bodo/Glimt 58. dakikada Jens Petter Hauge ve 72. dakikada Hakon Evjen'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Inter'in maçtaki golünü Alessandro Bastoni kaydetti.
Norveç'te oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Bodo/Glimt son 16 turuna adını yazdıran taraf oldu.
Leverkusen de son 16'da
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play off turunda 2-0'ın rövanşında Olimpiakos ile golsüz berabere kalan Bayer Leverkusen son 16 turun adını yazdırdı.