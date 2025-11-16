Galatasaray'ın başarılı futbolcuları Avrupa kulüplerinin radarında. Sarı kırmızılı formayla özellikle de Şampiyonlar Ligi maçlarında dikkat çeken futbolcular için devre arası transfer döneminde nabız yoklayacak kulüpler olabilir.

Gabriel Sara, Rus kulüplerinin takibinde bulunuyor. Sarı kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcu için 20 milyon avronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Wilfried Singo'nun ise Liverpool tarafından takip edildiği öğrenildi. Özellikle de Devler Ligi'ndeki performansıyla beğeni toplayan Fildişi Sahilli futbolcunun, İngiliz devine karşı sergilediği futbol da kulübün dikkatini çekmesini sağladı.

Barcelona'nın ise Victor Osimhen düşüncesi olabileceği İspanyol basınında yer aldı.

Lewandowski'nin olası ayrılığında santrafor bölgesine takviye düşünen Katalan ekibinin listesinde Nijeryalı golcünün de olduğu iddia edildi. Hansi Flick'in ekibinde listenin başında ise Harry Kane'in olduğu belirtildi.