Galatasaray, transfer döneminin son bölümünü hareketli geçiriyor. Sarı kırmızılılar, hücum hattına Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu takviyelerini yaptı.

Mario Lemina'yla da anlaşma sağlayan Galatasaray, sağ bek ve stoper hamlelerine odaklandı.

Sarı kırmızılılar, savunmanın sağı için Southampton'dan Kyle Walker Peters veya Newcastle forması giyen Kieran Trippier'i kadrosuna katmak istiyor.

Stoperde ise Genk'ten Carlos Cuesta ve Lille'in 25 yaşındaki savunmacısı Alexsandro listede yer alıyor.

Avrupa liglerinde 3 Şubat itibarıyla kış transfer dönemi sona erdi. Galatasaray, listesini UEFA'ya vereceği 6 Şubat'a kadar tüm takviyeleri tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray, 6 Şubat'tan sonra ise yalnızca ligde oynatmak için transfer yapabilecek. Sarı kırmızılı yönetimin, sol bek ve 10 numara mevkilerini de güçlendirmesi bekleniyor.