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Galatasaray evinde kayıp

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu

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Galatasaray evinde kayıp

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren goller 44. dakikada Yatabare, 49. dakikada Ulvestad ve 64. dakikada Ahmet Oğuz'dan geldi. Galatasaray'ın gollerini 10. ve 58. (Penaltı) dakikalarda Gomis kaydetti.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Sivasspor puanını 48 yaptı. Ligde 2 maç sonra kaybeden Galatasaray ise 47 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor, 1-0 kazanmıştı.

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