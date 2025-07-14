FOGEM’den verilen bilgiye göre, yarışmaya, 16 ülkeden 6’sı profesyonel devlet halk dansları topluluğu katıldı. FOGEM, yarışmada üçüncülük elde ederek uluslararası sahnede KKTC’nin adını duyurdu.

FOGEM dansçıları, yarışmada sahneledikleri geleneksel figürler ve sergiledikleri performansla, farklı ülkelerden gelen jüri üyelerinden yüksek puan aldı.

FOGEM Dernek Başkanı Salahi Döşemeci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu başarı sadece bir dans grubunun değil, bir halkın kültürünü yaşatma azminin ödülüdür. Gençlerimiz sahnede yalnızca figür sergilemedi; tarihimize, kimliğimize ve öz değerlerimize hayat verdi. FOGEM olarak, ülkemizi bu denli üst düzey bir platformda temsil etmekten onur duyuyoruz.”