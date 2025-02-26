Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Papara Park'ta oynanan karşılaşma 7 golle sahne oldu.
Ev sahibi Trabzonspor, John Lundstram'ın 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Bordo-mavili ekip, Bosna-Hersekli yıldızı Edin Visca ile 41. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Trabzonspor, Batista Mendy'nin 45. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
İkinci yarıda da gollerine devam eden Trabzonspor, 59. dakikada Muhammed Cham'ın güzel frikik golüyle farkı 4'e yükseltti: 4-0
Konuk Çaykur Rizespor, 62. dakikada Vaclav Jurecka'nın penaltı golüyle skorda farkı 3'e indirdi: 4-1
Bordo-mavili ekip, golcü oyuncusu Simon Banza'nın 83. dakikada kaydettiği golle skoru 5-1 yaptı.
Maçın skorunu 89. dakikada Çaykur Rizespor'dan Casper Hojer ilan etti: 5-2
Bu galibiyetle puanını 7'e çıkaran Trabzonspor, A Grubu'ndan lider olarak çeyrek final biletini aldı.
3 puanda kalan Çaykur Rizespor ise Ziraat Türkiye kupasına veda etti.