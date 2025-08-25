Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelenin başında her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, setin başları 6-6 eşitlikle geçildi.

Ebrar Karakurt'un servis turunda Melissa Vargas'la sayılar bulan milli takım farkı 3 sayı (9-6) çıkardı. Blokta etkinliğini artıran Bulgaristan 11-11'de eşitliği yakalarken, setin ortalarında 3 sayı da (16-19) öne geçti. Melissa Vargas ve Sinead Jack Kısal'ın sayılarıyla 5 sayılık seri yakalayan milli takım 2 sayı (21-19) yeniden öne geçti. Çekişmeli geçen oyunda hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 25-23 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan Bulgaristan setin başlarında 2 sayılık (1-3) avantaj yakalasa da toparlanan milli takım, farkı kapattığı rakibi karşısında 3 sayı da (8-5) öne geçti. Setin ortaları ve sonlarında da etkili oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.

ÜÇÜNCÜ SETTE MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Üçüncü sete etkili başlayan Bulgaristan, setin başlarında 6 sayılık (1-7) fark yakaladı. Defansta etkinliğini artıran milliler, setin ortalarına doğru farkı kapatarak 11-11'de eşitliği yakaladı. Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin ile blokta etkinliğini sürdüren ay-yıldızlılar, geriden gelerek farkı 3 sayıya (13-10) çıkardı. İyice oyundan düşen rakibi karşısında etkili oyununa devam eden milli takım, üçüncü seti 25-13, mücadeleyi de 3-0 kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla grupta bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli takım, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile liderlik maçına çıkacak.

Milli takım, Dünya Şampiyonası'na ilk defa ikide ikiyle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşma olan İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanmayı başardı.

Dünya şampiyonasına katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda iki de iki yapmayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı.

Milli takım, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'de 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmişti.