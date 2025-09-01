Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası macerası devam ediyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı. Slovenya'yı set vermeden deviren Ay-yıldızlılar, adını çeyrek finale yazdırdı.

Filenin Sultanları; ilk seti 30-28, ikinci seti ise 25-13 önde tamamladı. Son sette de rakibine 29-27'lik üstünlük kuran Milliler, maçı 3-0 kazandı.

Yoluna namağlup devam eden Millilerimiz, Dünya Şampiyonası'nda set kaybetmeyen tek ülke olarak da öne çıkıyor.

6. Osman Çetintaş Bedi’s Plaj Voleybol Anı Turnuvası tamamlandı
6. Osman Çetintaş Bedi’s Plaj Voleybol Anı Turnuvası tamamlandı
İçeriği Görüntüle

Türkiye, çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka, 4 Eylül Perşembe günü 16.30'da oynanacak.