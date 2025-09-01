Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası macerası devam ediyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı. Slovenya'yı set vermeden deviren Ay-yıldızlılar, adını çeyrek finale yazdırdı.

Filenin Sultanları; ilk seti 30-28, ikinci seti ise 25-13 önde tamamladı. Son sette de rakibine 29-27'lik üstünlük kuran Milliler, maçı 3-0 kazandı.

Yoluna namağlup devam eden Millilerimiz, Dünya Şampiyonası'nda set kaybetmeyen tek ülke olarak da öne çıkıyor.

Türkiye, çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka, 4 Eylül Perşembe günü 16.30'da oynanacak.