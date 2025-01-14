KKTC Voleybol Federasyonu tarafından 9 Ekim 2024 tarihinde başltılan 2024-2025 Sezonu 11 Ocak tarihi itibari ile 15 günlük devre arasına girdi.

10 Kategoride deplasmanlı Lig ve 8 Kupa organizasyonu olarak planlanan salon sezonunda, U12 Kız ,U13 Erkek ,U16 Kız ,U17 Erkek 2. Osman Çetintaş Kupası ( U16-U17) ve 2. Şampiyon Melekler Kupası ( U16 -U17) ve Büyükler Ligi Klasman Müsabakaları oynandı.

Devam eden Liglerde U14 Kız ,U15 Erkek ,U18 Kız ve U19 Erkekler kategorilerinde Lig Klasmanı devam etmekte.

13. Rauf Denktaş Kupası Bayanlar ve Erkeklerde 1-15 Şubat tarihlerinde, Büyükler Play Off Yarı Finalleri 19 Şubat tarihinde başlayacak. Büyüklerde 13.Rauf Denktaş Kupası ve Play Off Finalleri tamamlandıktan sonra 23. Süper Kupa Finalleri oynanacak.

Alt yapı kategorilerinde Lig Klasman müsabakalarının tamamlanmasının ardından Mart ve Nisan aylarında U18 Kız, U19 Erkek , U15 Erkeklerde Final Serisi Müsabakaları U14 Kızlarda ise Final Four Müsabakaları oynanacak.

Federasyonun salon Müsabakaları ile ilgili planlanan faaliyet programının Nisan ayı sonunda tamamlanması ön görülmekte.

KKTC Voleybol Federasyonu 9 Ekim 2024 tarihinde başlayan 2024-2025 sezonunun üç aylık döneminde 166 Resmi Federasyon Müsabakası 126 Okullararası müsabaka olmak üzere toplamda 292 resmi voleybol müsabakasını tamamladı.