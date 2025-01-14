Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) "Aday Hakem Kursu" açıyor.

Kursa katılmak isteyenler; 14-17 Ocak 2024 tarihlerinde KTFF Genel Sekreterliği'ne kısa öz geçmişlerini ve kişisel bilgilerini içeren dilekçe ile başvuru yapabilir. Kurs programı, başvurular sonrasında planlanacaktır. Aşağıda istenen sağlık raporu ve karakter belgesi kurs başlangıcında getirilecektir.

HAKEMLİĞE GİRİŞTE ARANACAK ŞARTLAR:

A) En az lise ve dengi okul mezunu olmak. (Kurs tarihinde öğrenci olanlarda bu şart aranmaz.)

B) 15 - 30 yaş arası olmak. (18 yaşından küçük olanların velisinden yazılı izin getirmeleri gerekir. Futbolu yeni bırakanlar için 30 yaş sınırı aranmaz.)

C) Tam teşekküllü bir hastahanenin (devlet ve/veya özel ) dahiliye, göz, ruh ve sinir, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve kardiyoloji uzmanlarından “hakemlik yapabilir” onaylı Sağlık Raporu almak.

D) Polis Genel Müdürlüğü'nden karakter belgesi almak. (Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış ve rüşvet, ırza geçme, hileli iflas vb. yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak.)

E) Aday hakem kursunu başarıyla tamamlamak.

F) Yapılacak atletik testlerde başarılı olmak.

G) Atletik yapıya sahip olmak.

H) Son beş yıl içerisinde Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir ay veya daha fazla süreyle müsabakadan men ve/veya hak mahrumiyeti cezası almamak.