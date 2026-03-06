Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin Minareliköy’deki yeni kampüsünün temel atma töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fiber Optik Altyapı Projesi'nin uygulanması aşamasında bir eksik, bir yanlış, haklı bir itiraz olursa birlikte gereğinin yapılacağını vurguladı.

Telekomdaki projenin siber güvenlik boyutuyla da önemli ve anlamlı bir proje olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bütün eleştirilere saygılıyız. Çeşitli soru işaretleri, tartışmalar olabilir, demokratik bir ortamda bunlar da gayet normal. Biz bütün bu hususlarda en üst düzeyde hassasiyetle, uygulamada ortaya çıkabilecek her türlü konuda anlayış birliği içinde hareket etmeye hazırız” diye konuştu.

Son dönemde Başbakan Ünal Üstel ile imzaladıkları telekomünikasyon alanındaki fiber altyapıyı çağdaş standartlara getirecek projenin çok kıymetli olduğunu dile getiren Yılmaz, proje ile ilgili onay yasa tasarısının Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

KKTC’nin bilişim adası olma vizyonu olduğunu ve bunun İktisadi ve Mali İş Birliği projelerinde de önemli bir unsur olduğunu ifade eden Cevdet Yılmaz,

“Bilişim adası olma vizyonuna fiber altyapı büyük bir katkı sunacak” dedi.

Fiber optik altyapı projesinin hayata geçmesiyle internet hızının artacağını, vatandaşların çok daha ucuza, daha düşük maliyetle hizmet alacağını kaydeden Yılmaz, “Sadece vatandaşlar, hane halkları değil işletmeler, üniversiteler, araştırma kurumları gibi bütün kurumsal yapılar da daha kaliteli, nitelikli hizmete daha ucuza erişme imkanına kavuşmuş olacaklar” dedi.

Tek amaçlarının bu olduğunu vurgulayan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, başka herhangi bir şeye itibar edilmemesini istedi. “Eleştiriler her zaman olabilir, her proje tartışılabilir buna da tabi ki saygı duyuyorum” diye konuşan Yılmaz, TC ile KKTC arasındaki ilişkilerin sıradan ilişkiler olmadığını vurguladı.

Fiber optik altyapı projesinin uygulanması aşamasında bir eksik, bir yanlış, haklı bir itiraz olursa birlikte gereğinin yapılacağını belirten Yılmaz, “Ek düzenlemelerle varsa bir eksik, bir yanlış, düzeltilmesi gereken bir nokta onu da düzeltmekten bir an bile tereddüt etmeyiz. Bu konudaki niyetimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Yılmaz, “Tek amacımız var, KKTC’yi bilişim vadisi yapacak güçlü bir altyapıyı bir an önce harekete geçirmek. İnanın kaybettiğimiz her bir gün bu ülke için zarar. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bu uygulamayı hayata geçirmemiz çok kıymetli” vurgusu yaptı.