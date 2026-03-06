Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin Minareliköy’deki yeni kampüsünün temel atma töreni dün gerçekleştirildi.

Erülkü Süpermarket karşısındaki alana inşa edilecek olan Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin temel atma törenine hükümet yetkilileriyle birlikte TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Konuşmaların ardından Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sofu Altınbaş, TC Cumhurbaşkanı Yılmaz’a hediye takdiminde bulundu.

Dua okunmasının sonrasında protokolün katılımıyla butona basılarak, temel atıldı.

Cevdet Yılmaz, Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Minareliköy Kampüsü Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının eğitim kalitesini yükseltecek ve refahına doğrudan katkı sunacak kampüsün, KKTC’nin ilim ve araştırma ufkunu genişletecek önemli bir eşik olduğunu kaydetti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

“KKTC’de 100 bini aşan öğrenci varlığı ve yükseköğretimin hizmet gelirlerindeki belirleyici payı dikkate alındığında, bu alan ada ekonomisinin stratejik sektörlerinden biri haline gelmiştir. Temelini attığımız Altınbaş Üniversitesi’nin yeni kampüsü, KKTC’nin uluslararası bir yükseköğretim merkezi olma iddiasını daha da güçlendirecektir; küresel ölçekte görünürlüğüne ve akademik cazibesine önemli katkılar sunacaktır.”

Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin, diğer üniversiteler ile birlikte KKTC yükseköğretim ekosisteminin nicelikten, niteliğe yöneldiği dönemin temsilcilerinden biri olacağını dile getiren Yılmaz, kaliteyi ve niteliği artırmanın büyümek, genişlemekten de önemli olduğunun altını çizdi.

Cevdet Yılmaz, bir üniversiteden üç şey beklediklerini kaydederek, bunları eğitim- araştırma, sosyal ve kalkınma fonksiyonu olarak sıraladı.

Başbakan Ünal Üstel de Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin Minareliköy’deki yeni kampüsünün temel atma töreninde konuştu.

Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi’nin genç bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede önemli bir akademik kapasite oluşturduğuna vurgu yapan Üstel, yeni kampüs yatırımının yükseköğretim alanındaki gücü daha da artıracağının altını çizdi.