FERRARİ'NİN İLK ELEKTRİKLİ, İLK 5 KOLTUKLU ARACI

İtalyan lüks otomobil firması Ferrari, ilk elektrik aracı Luce'yi tanıttı. İtalyanca “ışık” anlamına gelen "Luce', fiyatı, tasarımı ve özellikleriyle dikkatleri hemen üzerine çekti.

Luce, Ferrari'nin ilk 5 koltuklu aracı olma özelliğini taşıyor. Bagaj kapasitesinin 600 litre olduğu ifade edilen aracın tasarımında ünlü tasarımcılar Marc Newson ve Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive rol aldı.

Maranello'da üretilecek aracın 5 yıllık bir tasarım sürecinin ardından ortaya çıktığı ifade ediliyor.

FERRARİ LUCE'NİN MENZİLİ 530 KM

Ferrari'nin geleneksel sürüş keyfini korumak için elektrikli güç aktarma sisteminden gelen doğal titreşim seslerini yükselten Luce, her tekerlekte bir tane olmak üzere dört elektrik motoruna sahip olacak.

1035 beygir güç üretebilecek aracın saatte 310 kilometre hıza çıkabileceği belirtilirken şarj menzilinin 530 km olacağı ifade ediliyor. Aracın ağırlığının ise 2.2 ton olduğu ancak buna rağmen “çevik bir sürüş” sunacağı öne sürüldü.

İÇ MEKANDA ESKİ APPLE TASARIMCISININ DOKUNUŞU VAR

Ferrari Luce'nin iç mekanında ise Apple iPad'in yaratıcısı tasarımcı Jony Ive'ın dokunuşu yer alıyor. OLED bir gösterge paneli tablete benzer dijital bir ekranın yer aldığı konsolda fiziksel düğmelerin de yer aldığı ifade ediliyor.

Arka koltuk yolcuları için de orta konsolun arkasında benzer bir düzene sahip başka bir ekran daha yerleştirildiği belirtiliyor.

Direksiyon simidinde de fiziksel düğmelerin yer aldığı Ferrari Luce'de direksiyonun iki yanında rejenerasyonu ve maksimum tork çıkışını kontrol eden iki büyük kontrol kolu yer alıyor.

Lüks elektrikli aracın fiyatının yaklaşık 550 bin Euro (yaklaşık 29 milyon 375 bin Türk Lirası) olacağı açıklandı.