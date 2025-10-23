Stat: Chobani
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Wollenberg Rasmussen (Danimarka)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene (Dk. 80 Oğuz Aydın), Asensio (Dk. 82 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Talisca), En-Nesyri (Dk. 87 Duran)
Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez (Dk. 86 Jeltsch), Chabot, Hendriks (Dk. 77 Leweling), Atakan Karazor (Dk. 77 Nartey), Stiller, Bouanani (Dk. 63 Deniz Undav), Tomas (Dk. 86 Führich), Mittelstadt, El Khannouss
Gol: Dk. 34 Kerem Aktürkoğlu (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasının 3. haftasında Fenerbahçe’nin konuğu Stuttgart oldu.
Fenerbahçe mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Bununla birlikte üst üste 2. Avrupa Ligi maçını kazanan Fenerbahçe 6 puana yükseldi. Stuttgart ise 3 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa ekibi Nice'i 2-1 yenmişti
Fenerbahçe bir sonraki maçında Çekya ekibi Plzen ile karşılaşacak.