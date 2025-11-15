Mali polisin yürüttüğü rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Salih Canseç ile MİK personeli Yönel Arman dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek tutukluluk emri alındı.

Mahkemede Mali Şube’de görevli müfettiş Muavini, olguları aktardı.

Zanlıların, “rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu görevlilerinin iltimas karşılığında para alma” suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlı Salih Canseç'in 11 Kasım 2022-20 Kasım 2023 tarihleri arasında ihalelere katılacak 5 şirkete hukuka aykırı bir şekilde ihale öncesinde ihaleyle ilgili bilgi vererek, bu şirketlerden 510 bin TL ve 2 bin 500 sterlin aldığını söyledi. Polis, Canseç’in 2025 yılı içerisinde Kalkanlı Yaşam Evi için açılan bir ihaleye katılan bir firmaya ihaleden çekilmesi halinde kendilerine para verileceğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının yine 2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığının açtığı bir ihaleye katılan başka bir firmaya da çekilmesi halinde para verileceğini söylediğini açıkladı.

Polis, zanlı Yönel Arman'ın ise 2023 yılı Aralık ayında Sivil Savunma Teşkilatı’nın temizlik işleri için açtığı ihaleye katılan bir firma için dosya hazırladığını, firmanın ihaleyi kazandığını, zanlıya 150 bin TL para verildiğini kaydetti.

Polis, zanlının da paranın 50 bin TL’sini kendisine aldığına, 100 bin TL’sini ise Salih Canseç'e verdiğine dair bilgi edinildiğini açıkladı.

Polis, zanlıların 12 Kasım’da tutuklandığını, aynı gün her ikisinin de evinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, Canseç’in evinde yapılan aramada bir adet cep telefonu bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, zanlı Arman’ın evinde ise 2 adet USB, 3 adet diz üstü bilgisayar ve bir adet cep telefonunun emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 15 kişinin sorgulandığını ve 12 kişiden ifade temin ettiklerini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada zanlı Canseç’in bir iş insanıyla whatsapp üzerinden ihalelerle ilgili mesajlarının ve para istediğine dair yazışmalarının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlı Canseç’in makam odasındaki bilgisayarın da incelenmek üzere emare alındığını açıkladı. Polis, zanlıların cep telefonlarının, bilgisayarların ve diğer tüm emarelerin inceleneceğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili 3 ifade aldıklarını, bu 3 ifadenin de şirketler tarafından şikayet içerikli olarak verilen ifadeler olduğunu kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, emare alınan kanıtların inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları süreye itiraz etmezken, Arman’ın avukatı suçlamaların asılsız olduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.