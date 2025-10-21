Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy mevkiinde meydana gelen feci kazada bir kişi ağır yaralandı.

Kaza ile ilgili polisten verilen bilgiye göre kaza saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy mevkiindeki virajda, 19 yaşındaki Emir Berkin GÜNHAN yönetimindeki MB 612 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyeti kaybederek sol yan kısmı ile refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.