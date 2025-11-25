Ülkede izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle 17 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan 20 yaşındaki Fatoş Horuz, "insani ikamet izni" verilmesiyle dün serbest kaldı.

Genç kızın avukatı Beste Dal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Başardık Fatoş” mesajı yayınladı.

20 yıldır Kuzey Kıbrıs’ta doğup büyümesine rağmen yasal prosedürler nedeniyle “vatansız” olarak nitelendirilen Fatoş Horuz için insani ikamet başvurusu yapılırken, gerekli belgeler İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi.

Serbest kalmasının ardından avukatı Beste Dal ile birlikte açıklama yapan Horuz, “Zor bir süreçti. Bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Mutluluğum tarif edilemez.” diye konuştu.

Fatoş Horuz ve avukatı Beste Dal, ‘Haber Toplantısı’ programına bağlandı, yaşanan süreci tüm detaylarıyla anlattı.

Fatoş Horuz, aşırı derece mutlu olduğunu belirterek, “Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 8 gün karakolda tutuklu kaldım. Çok zor bir süreçti.” dedi.

KKTC kimliği almayı hak etiğine vurgu yapan Horuz, “Çünkü ben burada doğdum, büyüdüm ve okudum. 20 yılım Kıbrıs’ta geçti. O yüzden Türkiye değil de KKTC kimliği almak isterdim.” ifadelerini kullandı.

Horuz, hücre koşullarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Tutuklu kaldığı süre zarfında sadece sandviç yiyebildiğine vurgu yapan Horuz, “Akşamdan akşama yemek söyleyebiliyoruz. İçerisi karanlık, tek bir ışıkla aydınlatma sağlanıyor. Sular da buz gibi. Pek yaşanılabilecek bir yer değil.” diye konuştu. Hücrede tek başıma kaldığını ve bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu dile getiren Horuz, “Kimseyle de irtibat kuramadım. Suçsuz olduğum halde bunları yaşadım.” açıklamasında bulundu.

Horuz’un ardından söz alan avukatı Beste Dal da, insani ikamet izni verilmesiyle Fatoş Horuz’un serbest kaldığını ifade ederek, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Dal, Horuz’un önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alacağını ardından KKTC vatandaşlığı içinde müracaatının alınacağını belirterek, bütün bu işlemlerin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Geçen hafta Salı gününden beri İçişleri Bakanlığı ve TC Büyükelçiliği nezdinde birden çok görüşme gerçekleştirdiklerini, müracaatlarda bulunduklarını kaydeden Dal, “Fatoş’un statüsü konusunda yasal mevzuatımızın cevaz verdiği birden çok formül vardı. Fakat bu konu geçen hafta Cuma günü basına yansıdıktan sonra girişimlere başlandı.” ifadelerini kullandı.

Dal, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Bizden insani ikamet izni başvurusu alındı. Bu izin 1 yılı kapsıyor. Fatoş’un yasal statüye kavuşması için yeterli bir adım. Fatoş’un aynı zamanda TC vatandaşlığı için de başvuruları alınmaya başlandı. Eksik evraklar mevcut, bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Akabinde de Fatoş’un KKTC vatandaşlığı için başvurusu alınacak. Fatoş şu anda Bakanlar Kurulu kararı ile uygun görülürse KKTC vatandaşlığını alabilecek durumdadır.”

NE OLMUŞTU?

KKTC’de evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen Fatoş, yıllardır ne KKTC ne Türkiye kimliği alabilmişti.

Fatoş 2005 yılında evlilik dışı ilişkiden Girne’de dünyaya geldi. Anne ve biyolojik babası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Fatoş’a üvey babasının ‘Horuz’ soyadıyla doğum belgesi verildi. Anne, Fatoş 3 yaşındayken çalışma izni olmadığı için 2008 yılında KKTC’den ayrıldı. Anne, aradan geçen yıllarda muhaceret cezasının 2 milyon 190 bin liraya yükselmesi nedeniyle KKTC’ye gelemedi.

Büyükelçilikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuruda annenin imzası ve hazır bulunması şartı nedeniyle Fatoş resmi başvuru aşamasına bile gelemedi. Kimliği olmaması nedeniyle kendisi de Türkiye’ye gidemedi. Fatoş, doğduğu ve hiç dışarı çıkmadığı ülkenin, KKTC’nin vatandaşlığına da başvurmaya çalıştı. Annenin başvuruda bulunma şartı yine karşısına çıktı.

Aradan geçen yıllarda üvey babasının ilgilendiği Fatoş elindeki tek evrak doğum belgesiyle liseyi bitirdi, 20 yaşına geldi. KKTC İçişleri Bakanlığı avukatlarının başvurusuna rağmen, Fatoş’u ‘vatansız’ da ilan etmedi. Vatansız belgesi olsa KKTC’de sürekli ikamet izni olacaktı. Fatoş geçen hafta polisin rutin kontrollerinde kimliği olmadığı ve KKTC’de 853 gün (18 yaşını aştıktan sonra geçen süre) yasadışı ikamet ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.