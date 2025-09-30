Francesco Fairoli, Portekiz futbolunda dengeleri değiştirdi. İtalyan çalıştırıcı, son 2 sezonda şampiyonluk yarışında Sporting ve Benfica'nın çok gerisinde kalan Porto'yu zorlu bir rakibe dönüştürdü. Mavi beyazlılar 36 yaşındaki teknik adamla ligde çıktığı 7 maçı da kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü.

Fairoli yönetimindeki Porto dördüncü haftada, son 2 sezonun şampiyonu Sporting'i deplasmanda 2-1 yenerek ses getirdi. Porto Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Avusturya'da Salzburg'u 1-0 yenerek dikkati çekti. Mavi beyazlı ekip, pazar günü sahasında Jose Mourinho'nun başına geçtiği Benfica'yla karşılaşacak. Teknik direktörlük kariyerine yaklaşık 4 yıl önce Fatih Karagümrük'te başlayan Francesco Farioli daha sonra Alanyaspor, Nice ve Ajax'ı çalıştırdı.