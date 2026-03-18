CTP Milletvekili Filiz Besim, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada savaşın sağlık alanındaki etkilerine dikkat çekerek, en önemli risklerden birinin ilaç tedarik zinciri olduğunu söyledi.

Savaş koşullarında özellikle kırılgan yapıya sahip ülkelerde ilaç tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Besim, “İlaç tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın devlet refleksiyle hareket ederek en az 3 ila 6 aylık ilaç stoklaması yapması gerektiğini belirten Besim, “Savaş bu şekilde böyle devam ederse 1 ay sonra biz, kolay kolay kanser ilacı veya birçok başka ilacı bulamayacağız” ifadelerini kullandı.