Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Pazar günü, 07.00-11.00 saatleri arasında, Alayköy-Metehan Çevre Yolu üzerinde düzenlenecek Bisiklet Yarışı kapsamında, Alayköy-Metehan Çevre Yolu’nun, Sevgi Çemberi (Mor Çember) ile Ağıllar Çemberi arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak, ulaşım ise alternatif yollardan sağlanacak.

İskele’deki Triatlonun Bisiklet Yarışı ise, İskele-Karpaz Anayolu’nun Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel Çemberi arasında kalan yol güzergahında yapılacak. Bisiklet yarışı güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından geçici olarak trafik akışına kapatılacak.

Bisiklet yarışları devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahlarını kullanacak sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.