Avusturya'da Viyana'da bir villanın tadilatı sırasında yaşananlar, film sahnelerini aratmadı.

Çok sayıda inşaat işçisinin çalıştığı villa tadilatında bir usta, betonun üzerinden sarkan iplerin olduğunu fark etti. Buna karşın durumu önemsemedi ve o bölgedeki işini bitirdikten sonra gitti. Betonun yer aldığı bölgeye gelen bir başka tesisatçı, iplerin ne olduğunu merak etti ve ev sahibine sordu.

Bild gazetesinde yer alan habere göre; ev sahibiyle birlikte iplerin yanına gelen tesisatçı tüm gücünü kullanmasına rağmen nesneyi yerinden çıkaramadı. Eline bir kürek aldı ve yavaşça kazmaya başladı. Kazdığında ev sahibiyle birlikte bunun bir sandık olduğunu öğrendi ancak iki ismin de sandık içerisinde ne olacağına yönelik hiçbir fikri bulunmuyordu.

SANDIKTAN 30 KİLOGRAM ALTIN ÇIKTI

Ev sahibi ve tesisatçı, beton içerisine gömülen metal sandığı açtıklarında, hayatlarının en büyük şaşkınlıklarından birini yaşadı. Avusturya'da yıllar önce basılan ve üzerinde Mozart'ın portresine yer verilen yaklaşık 30 kilogramlık altın karşısında ne yapacaklarını bilemeyen ikili, daha sonra 1930'lu yıllara ait üretilen altınların 2. Dünya Savaşı sırasında betona gömüldüğünü fark etti.

PARA EŞİT OLARAK BÖLÜŞÜLECEK

Sandıktan çıkan altınların yaklaşık 2.3 milyon euro değerinde olduğu belirtilirken, Avusturya yasalarına göre söz konusu servet, tesisatçı ve ev sahibi arasında eşit olarak bölüşülecek.