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Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi

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Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
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Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği’nin düzenlediği “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” pazar günü Yılmazköy’de Gönyeli-Alayköy Belediyesi işbirliğinde yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmazköy Spor Kulübü’ndeki etkinlikte Alayköy Kültür Sanat Derneği ve Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği gösteri sundu. Etkinliğe Türkiye’den Bolu Belediyesi Halk Dansları Ekibi de misafir katılımcı olarak katkı koydu.
Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Yılmazköy Spor Kulübü işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte çocuklar için oyun gösterisi, zıpzıp ve yüz boyama gibi aktiviteler de düzenlendi.

Amcaoğlu: “Bu tür etkinlikleri artıracağız”

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yılmazköy’ün ilk kez böyle bir etkinlikle kültür ve sanatla buluştuğunu ve geleneksel olarak düzenlenecek benzer etkinlikler için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Amcaoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.
 
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