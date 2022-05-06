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Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni için Telsim'den destek

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Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni için Telsim'den destek

Yılın Kadın Girişimcisi Ödül Töreni için İş Kadınları Derneği (İKD) ile Telsim protokol imzaladı.

İKD’den verilen bilgiye göre, İKD Mavi Köşk’te gerçekleşen törende, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve İKD Başkanı Selin Candemir protokole imza koydu.

Dernek Başkanı Selin Candemir, törende yaptığı konuşmada, Yılın Kadın Girişimcileri Ödülleri’nin en temel amacının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kadınların, ticari ve sosyal girişimci ruhunu ortaya çıkartarak, kadın girişimci sayısını artırmak olduğunun altını çizdi.

Candemir, “Kadınlarımızın iş dünyasındaki ve toplumdaki yerlerini hak ettikleri seviyeye ulaştırmayı, ülke ekonomisindeki katkılarını artırmayı ve kadın girişimcilere yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmayı İş Kadınları Derneği olarak kendimize vizyon edinmiş bulunmaktayız.” dedi. 

Candemir, verdikleri destekten dolayı Telsim’e teşekkür etti.

Protokolde, ödül almaya hak kazanacak girişimci kadınların, seçici kurulda görev alacak üye temsilcilerin önereceği adaylar arasından belirleneceği kaydedildi. Jüride, KKTC Telsim, İş Kadınları Derneği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Genç Girişimciler Derneği, Genç İş Adamları Derneği ve bir bağımsız ekonomist yer alacak.

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