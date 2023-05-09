10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, yarın,"Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla kortej düzenlenecek.
Kortej, 10.00’da Pronto çemberinden başlayacak.
Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Güneşköy ve İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla kortej düzenleyecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.