10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, yarın,"Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla kortej düzenlenecek.

Kortej, 10.00’da Pronto çemberinden başlayacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Güneşköy ve İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla kortej düzenleyecek.

