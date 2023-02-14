Veranda111, yardımları deprem bölgesine ulaştırdı

MURAT ASLAN

Veranda111 organize ettiği yardım gecesinden elde edilen geliri bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere deprem bölgesine gitti.

Ozanköy’de işletme sahibi olan Emrah Güler, deprem sonrası işletmesinde düzenlediği yardım gecesinden elde ettiği 120 bin TL’lik bağışı depremden zarar gören vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Veranda111 ailesinin 50 bin TL’lik bağışına Kıbrıslı sanatçılar ve Veranda111 müşterileri de kayıtsız kalmayarak bir araya geldiği gecede 120 bin TL’lik bir bağış topladı.

Toplanan bağışlarla 58 aileye gıda yardımı sağlandı, evsiz kalan üç aileden ikisi Ankara’ya bir aile ise KKTC’de yeni evlerine kavuştu. Bölgenin savaş alanından farksız olduğunu kaydeden Güler, imal edilen çadırların yarın Hatay’a ulaştırılacağını kaydetti.