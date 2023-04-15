Vakıfların gurur günü

Liderimiz Dr. Küçük’ün eşsiz mücadeleleri sonucunda Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk Toplumuna devrinin 67’nci ve Kıbrıs Vakıfların kuruluşunun 452’nci yıl dönümü nedeniyle tören yapıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluşunun 452’nci yıl dönümü ve Liderimiz Dr. Küçük’ün eşsiz mücadeleleri sonucunda Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk halkı tarafından devralınışının 67’nci yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bahçesinde tören düzenlendi.Törende Vakıflar İdaresi İdari İşler Şube Müdürü Yeliz Kaymakamzade günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.Kaymakamzade konuşmasında “Müteveffa liderimiz Dr. Fazıl Küçük, mücadele arkadaşları ve vefat edenleri rahmetle, hayatta olanları saygı, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.Daha sonra bugüne kadar vakfeden ve vakıf için çalışan ve vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören Atatürk Büstü’ne çelenk sunulmasıyla sona erdi.