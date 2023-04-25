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USARGames 2023 Arama-Kurtarma Oyunları düzenleniyor

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Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyine (IUSARC) üye üniversitelerin arama-kurtarma kulüplerine kayıtlı gençlerin katılımıyla “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları”, 28-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

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USARGames 2023 Arama-Kurtarma Oyunları düzenleniyor
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde düzenlenecek oyunlar başkanlığın Lefkoşa’da  Metehan Eğitim Alanı’nda yer alacak.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre oyunlar KKTC’de faaliyet gösteren 13 üniversite arama-kurtarma kulübü üyelerinin katılımıyla düzenlenecek. Oyunlarla; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşarak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratarak, doğru arama-kurtarma çalışmaları yapmak, yaralılara temel ilkyardım yapılmasının ardından emniyetli ortam koşullarını sağlayarak, can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında farkındalığı artırmak amaçlanıyor.
Oyunlara, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Ada Kent Üniversitesi katılacak.
Oyunlarla ilgili program ve ayrıntılar perşembe günü düzenlenecek toplantıda basına açıklanacak.
 
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