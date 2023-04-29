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Üniversiteler yarışıyor

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Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları başladı

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Üniversiteler yarışıyor
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye üniversitelerin arama kurtarma kulüplerine kayıtlı gençlerin katılımıyla düzenlenen “USAR Games 2023 - Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları” başladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı oyunların açılış töreni, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Lefkoşa’daki Metehan Eğitim Alanı’nda yapıldı.
Dün başlayan oyunlar, yarın tamamlanacak.
Oyunların açılış töreni saat 10.30’da, oyunlara katılan üniversitelerin kortej yürüyüşüyle yerini alması, doğal afetlerde yaşamını yitirenler ile aziz şehitler huzurunda yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tören, konuşmalar, anı fotoğrafı çekimi, meşalenin yakılması ardından ve oyun alanının gezilmesiyle sona erdi.
Oyunların ödül töreni ve kapanış kokteyli pazar günü saat 19.00’da düzenlenecek.
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