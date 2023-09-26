Üç yıllık hasret bitiyor

23. Büyükkonuk Eko Gün, üç yılın ardından tekrar yapılıyor. 8 Ekim Pazar günü yapılacak Eko Gün için dolu dolu bir program hazırlandı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, 8 Ekim Pazar günü yapılacak 23. Büyükkonuk Eko Gün ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi, programı açıkladı.

Belediyeler Birliği’nde yer alan toplantıda, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, ülkede yaşayan herkesi Büyükkonuk köy meydanında yapılacak Eko Gün’e davet ederken, Eko Gün’ün yapılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

KKTC’nin ilk eko gün olma özelliğini taşıyan etkinliğin ilk kez 16 yıl önce yapıldığı ve en son ise 3 yıl önce düzenlendiği bilgisini paylayan Tuğlu, 3 yıl aradan sonra 23. Büyükkonuk Eko Gün’ün yapılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Etkinlikte satışı yapılacak yerel yiyecekler, el sanatları ve sanatçılarla halka muhteşem bir hafta sonu yaşatmayı hedeflediklerini vurgulayan Fatma Çimen Tuğlu, “Bu topraklarda atalarımızın unutulmaya yüz tutmuş kültürel yaşamını, geleneksel yiyecek ve içeceklerimizi, motiflerle işlemiş olan geleneksel el sanatlarımızı, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin kültürel anlamda en büyük hedefidir” dedi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Eko Gün’ün 8 Ekim Pazar günü 10.30 – 19.00 saatleri arasında Büyükkonuk köy meydanında yapılacağını belirterek, festival programı ile ilgili bilgiler de aktardı. Tuğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Eko Gün’ümüzde; Aytaç Çağın'dan keman dinletisi, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, HASDER ve Tatlısu Belediyesi ekiplerinin halk dansları gösterilerinin yanında, Ferdi Usbahalı, Kıbrıs Havaları Derneği, Grup Otantik, Osman Özcömert, ROTA ve Ahmet Evan konserleri de yer alacak.

Kıbrıs’ın en güzel lezzetlerinin satışa sunulacağı yiyecek ve içecek stantlarında, halkımız adamızın eşsiz tatlarını yeniden deneyimleme imkanı bulacak.

Kimsenin en küçük bir endişesi olmasın. Etkinlik sahiplerimiz ve Belediyemiz için gıda güvenliği son derece önemlidir. Gıda Mühendisleri Odası'nın denetiminden geçmiş üreticilerimiz tarafından satışa sunulacak yiyecek ve içeceklerimiz kontrolleri yapılmış şekilde halkımızla buluşacak... Din, dil, ırk, köken ayrımı gözetmeksizin, bu topraklarda yaşayan herkesi kucaklayan bir etkinlik olma özelliği taşıyan Büyükkonuk Eko Gün’e herkesi davet ediyoruz. Dolu dolu bir programla Eko Gün sizi bekliyor.

Biz sizi misafir etmeye hazırız. Siz de hazırsanız 8 Ekim'de görüşmek üzere.

Bu vesile ile bir kez daha başta Büyükkonuk Eko Turizm Derneği, Belediye çalışanlarımıza, iletişim sponsorlarımız Temedya, Telsim Vodafone Grup Şirketi’ne, belde halkımız olmak üzere Eko Gün’ümüzün gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum.

Halkımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hade Büyükkonuk’a.”

Belediye Başkanı Tuğlu’nun ardından söz alan Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı Şerife Demirli de, tüm halkı “kültürümüzün en güzel tanıtıldığı, buram buram Kıbrıs tüten” olarak nitelediği Eko Gün’e davet etti.

