Turkcell 4,5G tanıtım etkinliği yapıldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 4,5G tanıtım lansmanı gerçekleştirildi.

Merit Royal Diamond Hotel’de düzenlenen etkinlikte Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuştu.



Küçüközdemir



Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kurulduğu günden bugüne yaptığı çalışmalara ve alt yapı yatırımlarına değinerek, ihale sürecinin ardından çok kısa bir sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını ilk 4.5G ile hizmetini kavuşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



Aksu



Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise “Türkiye’de ne varsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de o olacaktır” diyerek, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Kuzey Kıbrıs’taki yatırımlarının artarak devam edeceğini vurguladı.



Bürüncük



Bilgi Teknolojileri Ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük de, hedeflerinin 3 ya da 5 yıl içerisinde 5G’ye geçilmesi ve fiber altyapının daha da güçlü hale getirilmesi olduğunu dile getirerek, bu konuda da tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



Arıklı



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, göreve geldiğinde 2 hedefi olduğunu belirterek, bunların Ercan havalimanının açılması ve 4.5G hizmetlerinin hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.

Arıklı, “Her ikisini de başarmanın büyük mutluluk ve gururu içerisindeyim” diyerek, yeni hedefinin 6G’yi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına sunmak olduğunu vurguladı.

“4,5 G’ye geçerek hem halkımıza kaliteli internet hızı sunmaya başladık, hem de maliyeye yaklaşık bugünkü rakamlarla bir buçuk milyar TL’lik bir kaynak kazandırmış olduk” diyen Arıklı, elde edilen gelirin teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve eğitim alanında kullanılacağını belirtti.



Tatar



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Turkcell’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldiği günden bugüne yaptığı yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerine değinerek, uluslararası bir marka olan Turkcell’in ambargolar ve izolasyonlar altında büyük sıkıntılar yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım yapmasının ülkenin her alanında dijitalleşme ve kaliteli hizmet sunulmasına büyük olanak sağladığını söyledi.

Tatar, “Bütün dünyaya sesleniyorum; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her geçen gün daha da kökleşmektedir” diyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınma vaktinin geldiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya temaslarında yaptığı söylemleri hatırlatan Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesine hep gölge düşürerek bizlerin geleceğe olan öz güvenini sarsmak suretiyle bütün bu yatırımları engellemeye çalışan zihniyete karşı cevabımız 4,5 G’dir” dedi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bir cazibe merkezi olarak her geçen gün daha da kökleşeceğini kaydederek, Kıbrıs Türk halkına refah ve mutlu yarınlar sunmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol tarafından 4,5 G pastası kesildi. Tanıtım lansmanı Buray konseri ile sona erdi.