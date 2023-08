“Trafikte can güvenliği istiyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Alsancak Ocak Örgütü, dün Saint Tropez Restoran Çemberi’nde “Trafikte Can Güvenliği İstiyoruz” sloganıyla eylem düzenledi. Trafikte can güvenliği için düzenlenecen eyleme, bölge halkı yoğun katılım gösterdi. Özellikle son aylarda trafikte yaşanan sıkıntılara ve Alsancak yolundaki güvensiz trafik sistemine yönelik farkındalık yaratmak için organize edilen eylem, basın açıklamasının okunmasıyla sona erdi. Eyleme CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, CTP Girne milletvekilleri ve Alsancak Ocak Örgütü yöneticileri de katıldı. Eylemde okunan basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Atanmış "hükümet" tüm alanlarda olduğu gibi, bölgemizle ilgili olarak da beceriksiz ve iş bilmez icraatlarına devam ediyor. Süreç içerisinde yapılan tüm uyarılara rağmen Alsancak Anayolu büyük eksikliklerle ve güvenlik tedbirleri tamamlanmadan kullanıma açıldı.Son kat asfaltı dahi dökülmemiş durumda olan, yolu ayıran bordürler eğreti olarak, tamamlanmadan bırakılmış, orta refüjde bariyer olmayan yolda maalesef sürekli olarak kazalar meydana gelmeye başlamıştır. Yoldaki çemberler plastik honilerle yapılmış ve yarım kalmış durumdadır. Kaldırım alanları tamamlanmadığından yayalar yol icerisinde yürümek zorunda kalmaktadır. Yolda aydınlatma da olmadığını gözönünde bulundurduğumuzda bu durumun özellikle geceleri ne kadar büyük bir tehlike arz ettiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Tüm bunların üzerine bir de yolu kullanan herkesi canından bezdiren trafik sıkışıklığı eklenmiş durumdadır. Özellikle Alsancak köy girişinde çember yapılması ihtiyacı net olarak önümüzde dururken, trafiğin sıkışması sonucunu doğurmak pahasına kavşak ve trafik ışıkları oluşturma yönünde ısrar edilmiş, bu ısrarın yarattığı olumsuz sonuçlar yolu kullananlar tarafından her gün deneyimlenmeye devam etmektedir. Okullar açıldıktan sonra yoldaki trafik sıkışıklığının hangi boyutlara ulaşacağını hayal dahi etmek istemiyoruz.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen ne ilgili bakanlık, ne de müteahit firmadan hiçbir açıklama yapılmamıştır. İlgili firma yoldaki çalışmalarını aylar önce durdurmuş ve bölgeyi tamamen terk etmiştir. Bugün burada ölüm tehlikesi barındıran, tamamlanmamış durumdaki bu yolu bölge halkına reva gören "hükümeti" protesto etmek için toplandık. Alsancak Anayolunun tamamlanması ve yoldaki aksaklıkların giderilmesi için "hükümete" son uyarımızı yapıyoruz. Bu uyarıyı dikkate alarak gereğini yapmamaları halinde yaşanabilecek kaza ve ölümlerin vebali, başta bu yolu açtıklarını övünerek ilan eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olmak üzere, "hükümetin" boynuna olacaktır.”



CTP Alsancak Ocak Örgütü

26.08.2023