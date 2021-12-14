Bisikleti ile evine giderken alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında iki ay önce hayatını kaybeden YDÜ çalışanı Teoman Telek, düzenlenen bisiklet etkinliği ile anıldı

Bisikletiyle evine giderken, alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sebep olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Teoman Telek, Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü’nün Bisiklet Federasyonu, Bisiklet Severler Derneği ve Velespeed’in desteği ile düzenlediği bisiklet turu ile anıldı.Trafikteki bisikletlilere dikkat çekmek, daha emniyetli yollar talep etmek ve trafik kurallarına uyulması yönünde toplum bilinci oluşturmak için düzenlenen “Teoman Usta anısına, trafikte bisikletimle ben de varım!” anma sürüşüne çok sayıda öğrenci katıldı. Bisikletlerini Lefkoşa sokaklarında Teoman Telek’i anmak için süren bisikletçiler “trafikte biz de varız” mesajı verdi.15 yıldır Yakın Doğu Üniversitesi kafeteryalarında aşçı olarak çalışan Teoman Telek, 13 Ekim 2021’de evine gitmek üzere çıktığı yolda, alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybederek büyük bir üzüntü yaratmıştı. Üç çocuk babası, 44 yaşındaki Telek, güler yüzlü ve sakin kişiliği ile Yakın Doğu Üniversitesi’de herkesin sevgisini kazanmış isimlerin başında geliyordu.Recep Uğur Arslan: “Etkinliklikle, Teoman ustayı anarken, bisikletçilerin trafikte yaşadıkları zorluklara da dikkat çekmek istedik.”“Uzun yıllar Yakın Doğu Üniversitesi’nde çalışan ve güler yüzüyle herkesin sevgisini kazanan Teoman ustayı bir trafik kazasında kaybetmek, bizleri derinden sarstı” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürü Recep Uğur Arslan, düzenledikleri bisiklet sürüşü ile Teoman Telek’i anarken, bisikletçilerin trafikte yaşadıkları zorluklara da dikkat çekerek “Trafikte biz de varız!” mesajı vermek istediklerini söyledi. “Bisiklet, şehir içi mesafelerin kısalığının da avantajı ile ülkemizdeki ana ulaşım araçlarından biri olarak konumlandırılabilir” diyen Arslan, ancak bunun için yol düzenlemelerinin yapılması ve toplumsal bilincin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.