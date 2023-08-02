Töre, Okçuluk Kıbrıs Fetih Kupası ödül törenine katıldı

Organizasyonda emeği geçenleri kutlayan Töre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nın öneminin vurgulanması açısından bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs’ın feth edilişinin 452.yıl dönümü anısına Türkiye Okçular Vakfı, KKTC Okçuluk Federasyonu, Yunus emre Enstitüsü ve Mutlu Yarınlar Spor Derneği tarafından düzenlenen “Kıbrıs Fetih Kupası” okçuluk müsabakaları ödül törenine katıldı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Töre, burada yaptığı konuşmada okçuluğun ata sporu olarak daha çok yayılması gerektiğine inandığını ifade ederek dikkati ve konsantrasyonu da geliştiren bir branş olduğuna dikkat çekti.

Gençlerin spor branşı ile uğraşmasının o bireyin gelişimine büyük katkıları olduğuna vurgu yapan Töre, yetenekli gençlerin tüm ambargolara rağmen elde ettikleri başarılarla her zaman övünç duyduklarını söyledi.

Organizasyonda emeği geçenleri kutlayan Töre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nın öneminin vurgulanması açısından bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini belirtti.

Başkan Töre, etkinlikte dereceye girenlere ödüllerini verdi.