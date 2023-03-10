“Topraklara sahip çıkmak için 1817 sebebimiz var”

Gazi Baf Dayanışma Derneği adına konuşan Türkay Tokel, “Direnişte 260’ı Baf’ta olmak üzere 1817 şehit verdik. Bizim bu topraklara sahip çıkmak için 1817 sebebimiz vardır” dedi

Baf Direnişi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende Gazi Baf Dayanışma Derneği adına konuşan Türkay Tokel, Kıbrıs Türkü’nün var olabilmek için zorlu mücadeleler verdiğini ve büyük acılar yaşadığını kaydedett.

“Bugün barış içerisinde yaşayabiliyorsak bunu bizim için yaşamlarını yitiren insanlarımıza borçluyuz” diyen Tokel, 9 Mart’ın gelecek nesiller savaş görmesin diye, yeni göçler yaşanmasın diye yaşandığını vurguladı.

Tokel, savaşın felaket ve yıkım getirdiğini, kimsenin savaşın ortasında kalmak istemediğini ancak kendilerine karşı bir savaş söz konusu olduğunda gerekenin yapılması gerektiğini ifade ederek, “Kıbrıs Türkleri olarak biz bu onurlu direnişte 260’ı Baf’ta olmak üzere 1817 şehit verdik. Bu topraklarda can vermiş herkes adına onların bize bıraktığı mirası korumak için direnmeye devam edeceğiz. Bizim bu topraklara sahip çıkmak için 1817 sebebimiz vardır” dedi.

2020 yılında temeli atılan Yeni Gazi Baf Şehitleri Anıtı’na ilişkin gelişmeleri de paylaşan Tokel, tüm gecikmelere rağmen Kıbrıs Türkü’nün gönüllü yardımları sayesinde proje çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu ve destek veren herkese teşekkürlerini sundu.

Tokel, “Ülkesi için canlarını ortaya koyan ve şehitlik mertebesine ulaşan kardeşlerimize ve depremde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

