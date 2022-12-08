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Toprak Ana Günü Etkinliği düzenlenecek

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Cittaslow Başkenti olan Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slow Food Salamis işbirliği ile; Yeniboğaziçi Belediye Parkı’nda 10 Aralık Cumartesi günü saat 10:00’da Toprak Ana Günü Etkinliği düzenlenecek.

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Toprak Ana Günü Etkinliği düzenlenecek
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Etkinlikte gün boyu yerel ürünlerin ikramı ve satışı yapılacak.

Slow Food Salamis'ten yapılan açuklamaya göre, Toprak Ana Günü, 2009 yılından bu yana her sene, Slow Food’un 1989’da kurulduğu gün olan 10 Aralık’ta kutlanıyor. Terra Madre (Torak Ana) Günü; Slow Food üyelerinin yerel sürdürülebilir üretim ve tüketim için yerel, karar alıcılara seslerini duyurabilecekleri bir gün haline geldi.

Terra Madre Günü, yerel ve sürdürebilir temiz gıdayı  ve biyolojik çeşitliliği savunan  Slow Food’un  aktif olduğu ülkelerde her sene yüz binden fazla insan;  buluşmalar, tartışmalar, piknikler, yemekler, tohum takas  ve  tarımsal geziler ve daha birçok başka etkinlik etrafında bir araya gelmektedir.

Terra Madre Günü, yerel gıdanın küresel boyutta fark edilmesi ve kutlanması bakımından çok önemli bir yere sahiptir.
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