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"Tavuri" belgeseli 15 Eylül'de izleyiciyle buluşacak

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"Tavuri" belgeseli 15 Eylül'de izleyiciyle buluşacak
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Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim'in imza attığı "Tavuri" belgeseli, 15 Eylül'de vizyona girecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Tavuri" lakaplı Kıbrıslı meşhur dolandırıcı ve hırsız Mustafa Serttaş'ın hayatını anlatan belgesel, 8 senelik titiz bir çalışma sonrasında ortaya çıktı.

Uzun metraj biyografi tarzında hazırlanan belgeselde, Serttaş'ın hem hapishanede hem de dışarıdaki hayatı 5 sene takip edildi.

Çekimler Serttaş'ın izinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İngiltere'de gerçekleştirildi.

Toplum, kötülük, suç ve ceza süreçleri üzerine de sorular soran belgeselde, Mustafa Serttaş'ın yanı sıra Şirin Gazi ve Yasin Coşkun yer aldı.

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