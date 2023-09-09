Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali başladı

16. Uluslararası Tatlısu Harnup ve Halk Dansları Festivali törenle başladı.

Tatlısu belediyesinin düzenlediği festival 3 gün sürecek. Festival kapsamında çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yanı sıra eğlenceli aktiviteler ile konserler yer alacak.

Kukla, ilizyon, interaktif şov, ateş gösterisi ve canlı heykel şovlarının yer aldığı açılış töreninde ilk konuşmayı Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan yaptı.

Geçen yıl festivali daha umut dolu düzenlediklerini ancak bu yıl harnupta fiyatının açıklanmamasının umutlarını kırdığını ifade eden Orçan, sorunun çözüleceğine inandığını söyledi.

Harnup ürününün son dönemlerde değer kazandığını, üreticinin yeni fidanlar dikerek bu ürüne sahip çıktığını belirten Orçan, harnup fiyatının hak ettiği değerde olmaması takdirde ilgili bakanlık tarafından üreticilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.



Ataoğlu: "Harnupla ilgili olarak kimseyi mağdur etmeyecek bir fiyatı belirlemeye çalışıyoruz"



Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, harnupla ilgili olarak kimseyi mağdur etmeyecek bir fiyatı belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Ataoğlu, “Belki bugün bir fiyat veremeyiz ama harnup üreticilerinin gönlünün rahat ve ferah olmalı. En azından geçen yıl alınan fiyattan kimsenin mağdur olmayacağı, belki daha da üzerinde olabileceği yapılacak olan çalışma pazartesi günü Türkiye Cumhuriyetinin yapacağı bir açıklama sonrasında bizim de kendi içimizde yapacağımız görüşmeler sonrasında herkesin anlayışla karşılayabileceği bir fiyat açıklanacak” dedi.

Hükümet olarak üreticilerin mağdur olmaması ve desteklenmesi konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyen Ataoğlu, üreticinin şevkinin kırılmaması ve rekoltenin artması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Ataoğlu, Tatlısu bölgesinde çarpık yapılaşmanın önüne geçmek ve bölgede turizmin geliştirmek için proje yürüttüklerini anlatarak bu çerçevede Tatlısu bölgesinde uluslararası standartlara uygun karavan turizminin yapılacağını belirtti.



Tatlısu bölgesine pekmez fabrikası...



Ataoğlu, Tatlısu bölgesine pekmez fabrikası kurulması yönünde bir anlaşmaya vardıklarını da açıkladı.



Töre



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise, harnup ve ürünlerinin birçok kullanım alanı olan sağlıklı bir besin olduğuna dikkati çekerek, harnup ve zeytin ağaçlarının korunması ve yakacak olarak kullanılmaması gerektiğine işaret etti.

Töre, kanla, canla ve mücadele vererek kurulan devletin üreterek var olabileceğini söyleyerek üretimin her alanda desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

